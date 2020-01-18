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18.01.2020

Son dakika: Çağlayan'da metrobüs yangını! Bir anda dumanlar yükseldi! Yeni görüntüler |Video

Son dakika haberine göre; Çağlayan durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangın tüpleriyle ilk müdahale yapıldı. Yangın nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor. Olay yerinden ilk görüntüler...

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