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18.01.2020
Son dakika: Çağlayan'da metrobüs yangını! Bir anda dumanlar yükseldi! Yeni görüntüler |Video
Son dakika haberine göre; Çağlayan durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangın tüpleriyle ilk müdahale yapıldı. Yangın nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor. Olay yerinden ilk görüntüler...
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