09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Büyük Marmara depremi yakın mı? Tekirdağ'daki depremin mesajı ne? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı

Son dakika: Büyük Marmara depremi yakın mı? Tekirdağ'daki depremin mesajı ne? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2020 11:22
Güncelleme:09.09.2020 11:30
Son dakika haberi... Marmara Denizi’nin Tekirdağ Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde dün gece saatlerinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’dan da hissedildi. Akıllara gelmesi beklenen büyük Marmara depremini getirdi. Peki büyük Marmara depremi yakın mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman gelecek? Tekirdağ’da meydana gelen deprem ne mesaj veriyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde dün gece saatlerinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. Akıllara gelmesi beklenen büyük Marmara depremini getirdi. Peki büyük Marmara depremi yakın mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman gelecek? Tekirdağ'da meydana gelen deprem ne mesaj veriyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ersoy'un açıklamalarından satır başları;

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ ENİNDE SONUNDA OLACAK

Eninde sonunda Marmara'da elbette büyük bir deprem olacak tarihsel gerçekler bize böyle söylüyor. Fakat bu depremlerden sonra büyük bir depremin meydana geleceğini söylemek çok spekülatif olur. Büyük depremleri önceden bilmek gibi bir teknik bir bilimsel yaklaşım yok.

BU DEPREMİN MESAJI NE?

Bu depremlerin en büyük mesajı Marmara denizi içinin çok canlı olması sürekli depremler oluşturması iyi haber şu bence bu depremin merkez üssü Kuzey Anadolu fayının tam üzerine gelmiyor daha Güney'de Şarköy ile Marmara Adası arasındaki açık alanda deniz içerisinde meydana gelen bir deprem. Bu depremler bizim beklediğimiz depremin olabileceği merkez üssü değilmiş gibi görünüyor dolayısıyla bu olumlu.

Son dakika: Marmara’da 4,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da deprem mi oldu? SON DAKİKA: MARMARA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Büyük Marmara depremi yakın mı?
Büyük Marmara depremi yakın mı?
Öğrenci para vermeden bindi sonra...
Öğrenci para vermeden bindi sonra...
Balık istifi yolcu taşımacılığı!
Balık istifi yolcu taşımacılığı!
Canınızla oynamayın! Yapmayın bunu
Canınızla oynamayın! Yapmayın bunu
Denizde koronavirüs avı!
Denizde koronavirüs avı!
Korkunç kaza! 4 kişi öldü
Korkunç kaza! 4 kişi öldü
CHP'yi sarsan tecavüz skandalı!
CHP'yi sarsan tecavüz skandalı!
Selfie yaparken ölüyorlardı!
Selfie yaparken ölüyorlardı!
Herkes koştu! Kapıyı kapattı olanlar oldu
Herkes koştu! Kapıyı kapattı olanlar oldu
Beylikdüzü'nde skandal olay! Hatalı park eden aracı tekmeledi
Beylikdüzü'nde skandal olay! Hatalı park eden aracı tekmeledi
Yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Uzman isim anlattı
Yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Uzman isim anlattı
Acılı anneler evlat nöbetinde onlar tatilde!
Acılı anneler evlat nöbetinde onlar tatilde!
Daha Fazla Video Göster