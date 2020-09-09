Son dakika haberi... Marmara Denizi’nin Tekirdağ Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde dün gece saatlerinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’dan da hissedildi. Akıllara gelmesi beklenen büyük Marmara depremini getirdi. Peki büyük Marmara depremi yakın mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman gelecek? Tekirdağ’da meydana gelen deprem ne mesaj veriyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde dün gece saatlerinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. Akıllara gelmesi beklenen büyük Marmara depremini getirdi. Peki büyük Marmara depremi yakın mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman gelecek? Tekirdağ'da meydana gelen deprem ne mesaj veriyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ersoy'un açıklamalarından satır başları;

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ ENİNDE SONUNDA OLACAK

Eninde sonunda Marmara'da elbette büyük bir deprem olacak tarihsel gerçekler bize böyle söylüyor. Fakat bu depremlerden sonra büyük bir depremin meydana geleceğini söylemek çok spekülatif olur. Büyük depremleri önceden bilmek gibi bir teknik bir bilimsel yaklaşım yok.

BU DEPREMİN MESAJI NE?

Bu depremlerin en büyük mesajı Marmara denizi içinin çok canlı olması sürekli depremler oluşturması iyi haber şu bence bu depremin merkez üssü Kuzey Anadolu fayının tam üzerine gelmiyor daha Güney'de Şarköy ile Marmara Adası arasındaki açık alanda deniz içerisinde meydana gelen bir deprem. Bu depremler bizim beklediğimiz depremin olabileceği merkez üssü değilmiş gibi görünüyor dolayısıyla bu olumlu.