Katil robotlar dünyayı alarma geçirdi! 128 ülke BM'de çözüm aradı
Yapay zekâ teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte savaş makinelerinin otonom hâle gelmesi, uluslararası alanda endişeleri artırıyor. İnsan kontrolü dışında karar verebilen silah sistemlerinin oluşturabileceği tehlikeler, Birleşmiş Milletlerde (BM) düzenlenen konferansta ele alındı. 128 ülkenin katıldığı toplantıda, kamuoyunda "katil robotlar" olarak bilinen otonom silah sistemlerinin kontrol altına alınmasına yönelik çözüm yolları arandı.
Doğukan HavuzEditör
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