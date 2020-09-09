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Son dakika: Marmara’da 4,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da deprem mi oldu?

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Giriş: 09.09.2020 01:27
AFAD'ın açıkladığı son depremler listesine göre, saat 00.57'de merkez üssü Tekirdağ Şarköy'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi. Tekirdağ ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde hissedilen depremin detaylarını A Haber muhabiri Ogün Kurkan paylaştı.
Marmara’da 4,1 büyüklüğünde deprem!
Marmara’da 4,1 büyüklüğünde deprem!
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