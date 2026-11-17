Yeni Parti'de "PM listesi" tartışması! Özel kendi adaylığının önünü mü açıyor?

Yeni Parti, 160 kişilik Parti Meclisi listesinin belirlenmesiyle kurultayını tamamladı. Kurultayın ardından açıklanan liste, parti içindeki dengeler ve Özgür Özel'in olası adaylığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Özel'in parti yönetiminde hakimiyet kurmak ve kendi adaylığının önünü açmak amacıyla bazı isimleri liste dışında bıraktığı öne sürüldü. Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın yanı sıra Ekrem İmamoğlu'na yakın oldukları belirtilen Gökhan Günaydın, Tekin Bingöl, Murat Emir ve Bülent Tezcan da listede yer almadı. Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmaması da dikkat çekerken, bu kararın parti içindeki siyasi dengelere yönelik bir mesaj olup olmadığı tartışma konusu oldu.