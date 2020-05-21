21 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Boğaz'da şaşırtan görüntü! Görenler telefona sarıldı! Binlerce balık...

Son dakika: Boğaz'da şaşırtan görüntü! Görenler telefona sarıldı! Binlerce balık...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2020 13:58
Güncelleme:21.05.2020 13:59
Son dakika haberi... Sarıyer İstinye Sahili'nde binlerce balık, kıyıya kadar geldi. Nadir rastlanacak bu görüntülere ilk kez şahit olanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle, İstanbul Boğazı nadir rastlanacak görüntülere sahne oluyor. Sahillerin olta balıkçıları ve teknelere yasaklandığı boğazda, binlerce kefal kıyıya kadar geldi. O görüntüler, çevredeki vatandaşları oldukça şaşırttı. Bazı vatandaşlar ise ilk kez şahit olduğu o anları, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. İstinye Sahili'nde kıyıya kadar gelen binlerce balık, doyumsuz
görüntüler de oluşturdu.

"DENİZİN YÜZEYİ KOMPLE BALIKLARLA KAPLIYDI"
İşe giderken balıkların kıyıya geldiğini gören ve çok şaşırdığını ifade eden Özkan Ünal, "Çok heyecanlıydı açıkçası. O gün zaten sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için yollar bayağı boştu, ben de denizi seyrederek işe doğru gidiyordum. Çok enteresan bir şekilde denizin yüzeyi komple balıklarla kaplıydı" dedi.

MUHTEŞEM MANZARAYDI

"Daha önce hiç görmediğim bir şekilde fazla balık vardı" diyen Ünal, "Çok güzeldi. O anları hatıra kalması için videoya kaydettim. Hep bu yolu kullanıyorum işe giderken ama ilk defa böyle bir şey gördüm. Muhteşem bir manzaraydı. İnsan bu kısıtlamalar devam etse, haftada bir gün insanlar dışarıya çıkmasa da hayvanlar daha rahat etse diye düşünüyor. Doğadaki en zararlı canlılar biziz gibime geliyor. Biraz geride kaldığımız zaman, doğadaki güzellikleri görmeye başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Görenler telefona sarıldı! Binlerce balık...
Görenler telefona sarıldı! Binlerce balık...
Diyanet'ten bayram namazı yerine duha namazı tavsiyesi
Diyanet'ten bayram namazı yerine duha namazı tavsiyesi
Sahrap Soysal’dan bayram için tatlı tarifi!
Sahrap Soysal’dan bayram için tatlı tarifi!
Şişko ve Deli kadın polemiği
"Şişko" ve "Deli kadın" polemiği
65 yaş ve üstü nasıl seyahat izni alınabilir?
65 yaş ve üstü nasıl seyahat izni alınabilir?
126 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
126 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
İzmir’de tehlikeli provokasyon
İzmir’de tehlikeli provokasyon
Aracının kapısını açınca şoke oldu
Aracının kapısını açınca şoke oldu
Başkan Erdoğan’dan duayen hocalara vefa
Başkan Erdoğan’dan duayen hocalara vefa
Bir anda sokak köpeklerinin arasında kaldı
Bir anda sokak köpeklerinin arasında kaldı
Korkunç kaza! Ok gibi saplandı
Korkunç kaza! Ok gibi saplandı
Vaka sayısının binin altına düşmesi...
Vaka sayısının binin altına düşmesi...
Daha Fazla Video Göster