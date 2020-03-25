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Binali Yıldırım’ın kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi |Video
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım, Çengelköy’de aile kabristanında toprağa verildi. Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın, 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım için dün Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
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