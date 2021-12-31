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Son dakika: Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis 1 bekçi yaralı

İHA
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Giriş: 31.12.2021 20:01
Güncelleme:31.12.2021 20:01
Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir polis, bir bekçi yaralanırken çıkan çatışmada silahlı saldırgan da yaralandı. Saldırganın ateş açması sonrası olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay, Batman Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan bir şahsı gözaltına almak isteyen polis ve bekçiye hükümlünün kardeşi silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda biri ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Firari bir şahsı almaya giden karakol ekimiz mukametle karşılaşır. Firari şahsın kardeşi silah kullanır. Bir polis, bir bekçi olmak üzere toplam 2 arkadaşımız yaralı. Birinin hayati tehlikesi devam ediyor. Birinin durumu iyiye gidiyor. Silah kullanan da yaralı, hastanede. Firari şahıs da yakalandı" dedi.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan ile hükümlünün gözaltına alındığı belirtildi.

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