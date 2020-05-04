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Son dakika: 'Başörtülü oldukları için' işlerinden çıkarıldılar! 28 Şubat zihniyeti yeniden sahnede... |Video
28 Şubat zihniyeti İstanbul'da yeniden ortaya çıktı. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu zorlu günlerde 3 genç kız işlerinden oldu. Sebebi ise iddialara göre başörtüsü takmalarıydı.
OLAY YARGIYA TAŞINDI
Batal, Akmerkez'de bir marketler zincirine iş başvurusunda bulundu. Firma yetkilisiyle görüştü, belgelerini sundu. İşe kabul edildi. Geçtiğimiz pazartesi günü sabah 9'da mesaisine başladı 8 saat boyunca çalıştı. Tam mesai sona erdiğinde, mağaza yetkilisi onunla birlikte iki kişiyi daha yanına çağırdı. Çalışamayacaklarını söyledi. Gerekçe olarak ise başörtülü olmalarını gösterdi.
Olay, Batal'ın konuyu sosyal medyaya taşımasıyla ortaya çıktı.
Firma tepki çekince yaşananları inkar etti ama Batal ve arkadaşları haklarını aramak için yargıya başvurdu.
Savcılığa yapılan suç duyurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.
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