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Son dakika: 'Başörtülü oldukları için' işlerinden çıkarıldılar! 28 Şubat zihniyeti yeniden sahnede... |Video

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04.05.2020
İstanbul'da büyük bir firmada skandal yaşandı. 28 Şubat zihniyetinin yeniden hortladığı bir mağazada yeni işe başlayan Didem Batal, 8 saatlik ilk mesai bitiminin ardından işine son verildiği açıklandı. Battal, işine son verilmesinin gerekçesi olarak başörtülü olmasının gösterildiğini söyledi. Battal ile birlikte aynı mağaza çalışan Şermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir de aynı gerekçe gösterilerek işlerine son verildi. Mağdur edilen genç kızlar yaşadıkları süreci A Haber'e anlattı.

28 Şubat zihniyeti İstanbul'da yeniden ortaya çıktı. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu zorlu günlerde 3 genç kız işlerinden oldu. Sebebi ise iddialara göre başörtüsü takmalarıydı.

OLAY YARGIYA TAŞINDI

Batal, Akmerkez'de bir marketler zincirine iş başvurusunda bulundu. Firma yetkilisiyle görüştü, belgelerini sundu. İşe kabul edildi. Geçtiğimiz pazartesi günü sabah 9'da mesaisine başladı 8 saat boyunca çalıştı. Tam mesai sona erdiğinde, mağaza yetkilisi onunla birlikte iki kişiyi daha yanına çağırdı. Çalışamayacaklarını söyledi. Gerekçe olarak ise başörtülü olmalarını gösterdi.

Olay, Batal'ın konuyu sosyal medyaya taşımasıyla ortaya çıktı.

Firma tepki çekince yaşananları inkar etti ama Batal ve arkadaşları haklarını aramak için yargıya başvurdu.

Savcılığa yapılan suç duyurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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