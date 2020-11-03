Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." ifadelerini kullandı. .

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaifadelerini kullandı.