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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." ifadelerini kullandı. . Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." ifadelerini kullandı.