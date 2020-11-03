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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum

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Giriş: 03.11.2020 12:28
Güncelleme:03.11.2020 12:32
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." ifadelerini kullandı. . Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı
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