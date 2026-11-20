Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten kritik uyarı! İstanbul'da yağış 50 kilograma ulaşabilir

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelinde beklenen hava koşullarını değerlendirdi. İstanbul'da saatte 80-90 kilometre hıza ulaşan lodosun yerini poyraz ve sağanağa bırakacağını belirten Tek, yağış miktarının yer yer metrekareye 50 kilograma ulaşabileceği uyarısında bulundu. Sıcaklıkların düşeceğini açıklayan Tek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini söyledi.