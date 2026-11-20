Emekli maaşında prim günü hesabı değişiyor: Hangi rakamlar konuşuluyor?

Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, A Haber yayınında milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin merakla beklediği yeni yıl maaş zamlarına ilişkin beklentileri değerlendirdi. Yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda ortaya çıkan artış oranlarını paylaşan Okşak; prim gününe dayalı adalet çalışmasından hibrit zam formülüne, en düşük emekli maaşı senaryolarından asgari ücretteki refah payı beklentisine kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.