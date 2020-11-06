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Son dakika: Balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki... İnsan boyunda! Gören fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
Son dakika haberi... Kızılırmak'ta balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için cep telefonlarına sarıldı. Onlarca kilo ağırlığındaki canlı insan boyundaki canlı görenleri hayrete düşürüyor.
Kızılırmak'ta balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için cep telefonlarına sarıldı. Onlarca kilo ağırlığındaki canlı insan boyundaki canlı görenleri hayrete düşürüyor.