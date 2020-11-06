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Son dakika: Balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki... İnsan boyunda! Gören fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

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Giriş: 06.11.2020 16:08
Güncelleme:06.11.2020 16:23
Son dakika haberi... Kızılırmak'ta balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için cep telefonlarına sarıldı. Onlarca kilo ağırlığındaki canlı insan boyundaki canlı görenleri hayrete düşürüyor.

Kızılırmak'ta balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için cep telefonlarına sarıldı. Onlarca kilo ağırlığındaki canlı insan boyundaki canlı görenleri hayrete düşürüyor.

Balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki... İnsan boyunda! Gören fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor BALIKÇILARIN AĞINA ÖYLE BİR ŞEY TAKILDI Kİ... İNSAN BOYUNDA! GÖREN FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRİYOR

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