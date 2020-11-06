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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki... İnsan boyunda! Gören fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor Balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki... İnsan boyunda! Gören fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor Kızılırmak'ta balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için cep telefonlarına sarıldı. Onlarca kilo ağırlığındaki canlı insan boyundaki canlı görenleri hayrete düşürüyor. Giriş Tarihi: 06.11.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 16:25
Kızılırmak'ta balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için cep telefonlarına sarıldı. Onlarca kilo ağırlığındaki canlı insan boyundaki canlı görenleri hayrete düşürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Balıkçılar tarafından yakalanan yayın balığını Düzceli balıkçı Onur Hazır, tezgahında sergileyince vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
Tezgaha asılarak sergilenen büyük yayın balığını gören vatandaşlar gözlerini balıktan alamıyorlar.
Şaşkınlık içinde insan boyundaki balığa bakan bir çok Düzceli bu tip balığı sadece televizyonlarda gördüğünü dile getirirken bazı vatandaşlar ise bu boydaki balığı ilk defa gördüklerini dile getirdiler.
"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"
Bazı vatandaşlar ise insan boyundaki balıkla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler. 1 Metre 50 santim boyunda, 45 kilo kilo ağırlığında yayın balığının Kızılırmak'ta yakalandığını dile getiren Hazır;
"Bu balık Kızılırmak'tan geliyor. Sivas'tan tezgahımıza geldi. Yayın balığı, karabalık dediğimiz bir balık. Bembeyaz eti olan, kılçığı olmayan bir balık. Tatlı suda yenebilecek en lezzetli balıklardan bir tanesi. Bu balığı tezgahta görenler 'böyle bir şey görmedik' diye şaşırıyorlar. Bu bölgede de öyle bir balık tutmak zor. 40-45 Kilo gelen bir balık. Bütün halinde isteyen olursa 35 TL'den veriyoruz" dedi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN