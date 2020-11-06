Balıkçıların ağına öyle bir şey takıldı ki... İnsan boyunda! Gören fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

Bazı vatandaşlar ise insan boyundaki balıkla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler. 1 Metre 50 santim boyunda, 45 kilo kilo ağırlığında yayın balığının Kızılırmak'ta yakalandığını dile getiren Hazır; "Bu balık Kızılırmak'tan geliyor. Sivas'tan tezgahımıza geldi. Yayın balığı, karabalık dediğimiz bir balık. Bembeyaz eti olan, kılçığı olmayan bir balık. Tatlı suda yenebilecek en lezzetli balıklardan bir tanesi. Bu balığı tezgahta görenler 'böyle bir şey görmedik' diye şaşırıyorlar. Bu bölgede de öyle bir balık tutmak zor. 40-45 Kilo gelen bir balık. Bütün halinde isteyen olursa 35 TL'den veriyoruz" dedi.