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Antalya’da 42 gündür görüşemeyen arkadaşların buluşması, şaşkınlık yarattı
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süre görüşemeyen 2 kız arkadaş, izinde buluştuklarına koşarak birbirlerine sarılıp, yere düştü. Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, yerde sarılıp birbirlerini öptü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.