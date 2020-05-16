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Antalya’da 42 gündür görüşemeyen arkadaşların buluşması, şaşkınlık yarattı

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Giriş: 16.05.2020 21:35
Güncelleme:16.05.2020 21:41
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süre görüşemeyen 2 kız arkadaş, izinde buluştuklarına koşarak birbirlerine sarılıp, yere düştü. Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, yerde sarılıp birbirlerini öptü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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