Son dakika: Ankara'da korkutan yangın |Video

Son dakika haberi... Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki 3 katlı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Eğerli Dereköy Mahallesi'ndeki Durali Özçelik'e ait 3 katlı ahşap evde, gece belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.