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Son dakika: Anadolu’dan kurban sevkiyatı başladı! İşte alınan önlemler ve kontroller |Video

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Giriş: 24.06.2020 15:28
Güncelleme:24.06.2020 15:34
Son dakika haberi... Kurban Bayramına artık çok kısa bir süre kaldı. Anadolu’dan tüm Türkiye’ye kurban sevkiyatı başladı. A Haber muhabiri Recep Doğru, canlı yayında Çankırı'dan kurban sevkiyatıyla ilgili bilgileri aktardı. İşte alınan önlemler…

Kurban Bayramına artık çok kısa bir süre kaldı. Anadolu'dan tüm Türkiye'ye kurban sevkiyatı başladı. A Haber muhabiri Recep Doğru, canlı yayında Çankırı'dan kurban sevkiyatıyla ilgili bilgileri aktardı. Yolda denetimler arttı kontroller sürüyor. İşte alınan önlemler…

Denetimler sırasında görev yapan veteriner hekim canlı yayında uygulanan kontrolleri anlattı.

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