Kurban pazarlarında 'sopalı' dönem |Video

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerlerinde yeni dönem başlıyor. Koronavirüs riskine karşın bu yıl tokalaşma yapılmamayacak onun yerine alıcı ve satıcı iki ucundan tutukları sopa ile pazarlık yapacak. İşte kurban çadırlarında koronavirüse karşı bulunan o ilginç yöntem...

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerlerinde yeni dönem başlıyor.

Koronavirüs riskine karşın bu yıl tokalaşma yapılmamayacak onun yerine alıcı ve satıcı iki ucundan tutukları sopa ile pazarlık yapacak.

İşte kurban çadırlarında koronavirüse karşı bulunan o ilginç yöntem...

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı buruk geçiyor. 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar bayram coşkusundan bu yıl mahrum kaldı. Öte yandan camilerde de bu yıl salgın nedeniyle bayram namazı kılınamadı. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olur mu? İşte 2020 yılı Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı tarihi 2020 tarihi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. İslam aleminin kutsal ve önemli günlerinden olan Kurban Bayramı tarihi ilgiyle takip ediliyor. Kurban Bayramı 2020 tarihi ne zaman, kaç gün? Kuran-ı Kerim'de de geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail'in hikayesinden yola çıkarak Müslümanlar Allah'ın rızasına ermek için bu farzı yerine getirmektedir. İslam aleminin dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı tarihi 2020 takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 YILI KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi

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