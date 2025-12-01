01 Aralık 2025, Pazartesi

Haberler Yaşam Videoları Domuz bağı cinayetinde kan donduran detaylar! 19 yıl sonra çözüldü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.12.2025 17:31
İstanbul Sarıyer’de 2006 yılında bir ofiste çıkan yangının ardından biri kadın iki kişinin cesetlerinin bulunduğu kan donduran domuz bağı cinayeti çözüldü. Domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Yunis Doğan'ın ayağındaki banttan çıkan parmak izinin gelişen teknolojiyle incelemenin ardından şüphelinin kimliği tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin polis ifadesinde "Abi ben unuttum, siz unutmadınız" dedi. Şüphelilerin ifadesi ise kan dondurdu.
