İstanbul’daki markette skandal görüntü! Mide bulandıran anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2025 17:39
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde bir zincir markette kedinin un paketlerine tuvaletini yaptığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Belediye ekipleri markette kapsamlı denetim yaparken dondurucularda uygunsuz ortamda saklanan çok sayıda ürüne el konuldu.Öte yandan markete yüklü miktarda para cezası kesildi.
