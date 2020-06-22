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Son dakika: Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Kurban Bayramı ne zaman? 2020 kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı yaklaşırken bir tarafta ada kurbanlık alışverişi için araştırmalar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2020 Kurban Bayramı tarihi açıklandı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 kurban vekalet ücretlerinin belirlendiğini açıkladı. Peki, 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? İşte Diyanet'te yer alan bilgiye göre, 2020 Kurban Bayramı tarihi...
Giriş Tarihi: 22.06.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 14:16
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