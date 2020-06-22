Son dakika: Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı ne zaman? 2020 kurbanlık fiyatları ne kadar? İslam'a göre Kurban, iman sınavıdır, takvadır. Kurban, et ihtiyacı nedeniyle hayvan kesimi değil, aksine "Allah'a onların ne etleri, ne de kanları ulaşır; fakat sizden Allah'a ulaşan yalnızca takvanızdır." ilahi hitabı gereği Allah rızası ve kurbiyyeti gözetilerek bir ibadetin yerine getirilmesidir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kurbanlık vekalet fiyatları ile ilgili açıklama geldi. Peki, kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar...