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Adana’da akıma kapılarak ölen Dilara’nın son görüntüleri yürek yaktı

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Giriş: 22.06.2020 11:16
Güncelleme:22.06.2020 11:18
Adana’da elektrik teline takılan uçurtmayı demir boru ile almak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki Dilara Ünal'ın kayıtlara geçen son sözleri, "Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm, şimdi söyleyin herkese prenses geri döndü" oldu.
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