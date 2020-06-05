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Adana'da kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutlama yaptı

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Giriş: 05.06.2020 14:32
Güncelleme:05.06.2020 14:35
Adana’da 29 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde 33 yaşındaki Casım Gürcü, 39 yaşındaki arkadaşı C.N. ile birlikte kasaptan yaklaşık 200 kilo kırmızı et çalıp, kardeşinin kasabına götürdü. Etleri araçtan indiren hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı. Bu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
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