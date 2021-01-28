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Son dakika! 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! 129 can kaybı, 7 bin 279 yeni vaka |Video
Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.
İşte 28 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 279 oldu.
İşte 28 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...