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Son dakika! 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! 129 can kaybı, 7 bin 279 yeni vaka |Video

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Giriş: 28.01.2021 20:30
Güncelleme:28.01.2021 20:33
Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 279 oldu.

İşte 28 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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