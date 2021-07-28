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22 bin 291 yeni vaka | 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

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Giriş: 28.07.2021 20:49
Güncelleme:28.07.2021 20:53
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları korkutucu boyuta ulaştı: 28 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 291 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 76 oldu. İyileşen hasta sayısı 4 bin 197 olurken toplam 257 bin 474 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 22 bin 291yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 76 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 197hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 257 bin 474'e yükseldi.

"VAKALAR SALGIN KONTROLÜNÜ ZORLAŞTIRACAK DÜZEYDE"

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez! " ifadelerini kullandı.

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