23 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 11 bin 94 yeni vaka! 23 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

11 bin 94 yeni vaka! 23 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2021 19:46
Güncelleme:23.07.2021 19:46
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz 2021 Cuma gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre yükseldi. Son 24 saatlik verilere göre 11 bin 94 yeni vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 60 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 215 olurken toplam 219 bin 528 test yapıldı. Ayrıntılar haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 60 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 94'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 11 bin 94 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 oldu. Bir günde toplam 219 bin 528 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 215 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 35,54 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 65 milyon 50 bin 204'a yükseldi.



AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 35,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

"YARIN BUGÜNDEN DAHA İYİ OLSUN İSTİYORSANIZ TEDBİRLERE UYUN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
11 bin 94 yeni vaka! 23 Temmuz verileri açıklandı
11 bin 94 yeni vaka! 23 Temmuz verileri açıklandı
Aile hekimliklerinde yeni dönem!
Aile hekimliklerinde yeni dönem!
A Haber ekibine saldırı! Defalarca tekmelediler
A Haber ekibine saldırı! Defalarca tekmelediler
Batı'nın ilk kadın Başbakanı
Batı'nın ilk kadın Başbakanı
Yürek yakan olay! Boğazını kesti 2. kattan atladı
Yürek yakan olay! Boğazını kesti 2. kattan atladı
Hayatını Türk bayrağına adadı!
Hayatını Türk bayrağına adadı!
Tehlikeli yolculuk! Yürekleri ağza getirdi
Tehlikeli yolculuk! Yürekleri ağza getirdi
Türkiye milli peynirini arıyor
Türkiye milli peynirini arıyor
Konya’da şok görüntü!
Konya’da şok görüntü!
Nasıl ralli pilotu olunur?
Nasıl ralli pilotu olunur?
Kovalamacada şoke eden olay!
Kovalamacada şoke eden olay!
Paraları yanan tatilciler oteli bastı
Paraları yanan tatilciler oteli bastı
Daha Fazla Video Göster