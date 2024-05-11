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Son 19 yılın en güçlü patlaması! Güneş patlaması dünyayı nasıl etkiler?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 11.05.2024 17:18
Güncelleme:11.05.2024 17:19
Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi. Güneş patlaması dünyayı nasıl etkileyecek? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan Doç. Dr. Funda Bostancı anlattı.
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