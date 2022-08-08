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Sokakta korku dolu anlar! Yılan paniği ekipleri harekete geçirdi

İHA
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Giriş: 08.08.2022 13:24
Son dakika haberi... Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir sokakta görülen yılan büyük korkuya neden oldu. Hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, yılanı sağ yakalayarak Doğa Korum ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Sokakta korku dolu anlar SOKAKTA KORKU DOLU ANLAR

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Sokakta korku dolu anlar
Sokakta korku dolu anlar
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