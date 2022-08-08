08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Sokakta korku dolu anlar! Yılan paniği ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberi... Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir sokakta görülen yılan büyük korkuya neden oldu. Hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, yılanı sağ yakalayarak Doğa Korum ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.