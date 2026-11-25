Soğuk havalarla grip vakaları arttı! Uzmanlardan kritik uyarı

Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle grip şikayetleri de arttı. Hastanelerin acil servislerine hapşırık, öksürük, burun akıntısı ve ateş şikayetleriyle başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Özellikle çocuklar ve 65 yaş üzerindeki kişiler için uyarılarda bulunan uzmanlar, antibiyotiklerin grip virüsüne karşı etkili olmadığını vurguluyor. 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Doğan, gripten korunma yollarına ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, artan grip vakalarını ve uzmanların uyarılarını ekranlara taşıdı.