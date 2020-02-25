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25.02.2020

Soframızdaki tehlike! Birçok hastalığa davetiye çıkarıyor!

Doyma hissinin önüne geçen, obeziteden alzheimera kadar birçok hastalığa yol açan halk arasında 'Çin tuzu' olarak bilinen MSG'nin yasaklanması için MHP, Meclis'e yasa teklifi verdi. Bir çeşit kimyasal ürün olan ve bu maddenin sadece kapalı gıdalarda değil, balıktan patates kızartmasına kadar pek çok gıda maddesinde tat verici olarak kullanıldığı belirtildi.

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