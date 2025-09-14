14 Eylül 2025, Pazar

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 10 yaralı
Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 10 yaralı

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 10 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 01:25
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyü mevkiinde meydana geldi. E.Ö. (38) yönetimindeki 16 ACL 69 plakalı Tofaş marka otomobil, M.Y. idaresindeki 58 SC 767 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilirken, arkasından gelen S.B.’nin (25) kullandığı 28 AE 006 plakalı Tofaş marka otomobil ise kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparken yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.Y, F.Y. (12) ve M.Y. (16), otomobillerde bulunan Ç.B. (13), M.A.Ö. (10), A.İ.Ö. (3) ve G.Ö. (39) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki A.İ.Ö.’nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
