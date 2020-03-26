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26.03.2020

Sivas'ta yasağa uymayıp dışarı çıkan 93 yaşındaki adamı fidanlıktan polis kurtardı

Koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstünün sokağa çıkması yasaklanmıştı. Sivas’ta yasağa uymayıp evinden çıkan ancak yanlışlıkla girdiği fidanlıkta kaybolan 93 yaşındaki adamı polis ekipleri kurtardı.

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