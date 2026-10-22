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Trabzonspor'un rakibi Hearts! Bordo-mavililer sahasında İskoç ekibini ağırlayacak
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor'un rakibi Hearts! Bordo-mavililer sahasında İskoç ekibini ağırlayacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında İskoçya temsilcisi Hearts ile karşılaşacak. Mücadeleye ilişkin detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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