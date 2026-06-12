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Sivas'ta bu kalede 8 asırdır Türk'ün bayrağı dalgalanıyor

Sivas'ın tarihî ve kültürel mirasları arasında önemli bir yere sahip olan Hevük Kalesi'ndeki Türk bayrağı, gururla dalgalanmaya devam ediyor.

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