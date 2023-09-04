04 Eylül 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sivas'ın Pamukkale'si Altınkale! Pamukkale travertenlerinden esinlenilerek proje yapıldı
Sivas'taki sıcak çermik termal sahasında, Pamukkale travertenlerinden esinlenilerek Altınkale projesi yapıldı. 2020'de hizmete açılan proje, kentin turizmine katkı yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu aktardı.