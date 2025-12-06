06 Aralık 2025, Cumartesi
Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor! İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek
Giriş: 06.12.2025 12:26
Türkiye Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gidiyor. İstanbul'da özellikle hafta sonu hava 9 derece birden soğuyacak. Kıyı Ege'de ise dünden bu yana yer yer çok kuvvetli yağış ve fırtına var. Havanın notlarını A Haber muhabiri Meral Dağlılar’ın konuğu olan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.