06 Aralık 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor! İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek
Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor! İstanbul’da sıcaklık 9 derece birden düşecek

Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor! İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 06.12.2025 12:26
Türkiye Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gidiyor. İstanbul'da özellikle hafta sonu hava 9 derece birden soğuyacak. Kıyı Ege'de ise dünden bu yana yer yer çok kuvvetli yağış ve fırtına var. Havanın notlarını A Haber muhabiri Meral Dağlılar’ın konuğu olan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor! İstanbul’da sıcaklık 9 derece birden düşecek
ABONE OL
Ankara’da eve çağırdıkları kişiyi gasp ettiler
Ankara'da eve çağırdıkları kişiyi gasp ettiler
Karnabaharda ne kadar rekolte bekleniyor?
Karnabaharda ne kadar rekolte bekleniyor?
Türkiye’de 6 yasaklı köpek ırkı var!
Türkiye'de 6 yasaklı köpek ırkı var!
Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor!
Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor!
700 yıllık yazma eserler İstanbul’da
700 yıllık yazma eserler İstanbul'da
Osmaniye’de feci kaza! Vali Yılmaz A Haber’de
Osmaniye'de feci kaza! Vali Yılmaz A Haber'de
Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 6 ölü, 11 yaralı
Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 6 ölü, 11 yaralı
Meteoroloji 8 ili uyardı: fırtına ve yağış var!
Meteoroloji 8 ili uyardı: fırtına ve yağış var!
Kauçuk fabrikasında korkutan yangın
Kauçuk fabrikasında korkutan yangın
Köpeğini al animasyona gel!
Köpeğini al animasyona gel!
Mısır ununda hamsi tava!
Mısır ununda hamsi tava!
Pitbull dehşeti! Çocukları suçladı
Pitbull dehşeti! Çocukları suçladı
Daha Fazla Video Göster