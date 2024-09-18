Sitelere sağlık odası geliyor

sağlık hizmetlerine hem daha hızlı erişim sağlayacak hem de hastanelerin yükünü azaltacak bir proje daha hayata geçiriliyor. Büyük sitelerde artık sağlık odaları olacak. Site sakinlerinin herhangi bir rahatsızlık yaşaması durmunda ilk müdahale o odalarda yapılacak. Enjeksiyon ve tansiyon ölçme gibi işlemler de için de yine hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak.

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