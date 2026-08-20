İmamoğlu davasında 5 senet detayı: Cemal Üneş iddiasının perde arkasını anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik “çıkar amaçlı suç örgütü” davasının 68. duruşması Silivri'de devam ediyor. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada, Mustafa Keleş'in İmamoğlu'nun kendisi için villa istediği yönündeki iddiası gündeme damga vurdu. Sanık Cemal Üneş de ruhsat ve iskan süreçleri kapsamında kendisinden 500 bin lira istendiğini ve 5 senet imzaladığını öne sürdü. İddialar üzerine duruşma salonunda taraflar arasında sert diyaloglar yaşandı.