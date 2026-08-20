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Netanyahu'ya Türkiye tepkisi! Duran: "Türkiye düşmanlığını can simidi olarak görüyor"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Netanyahu'ya Türkiye tepkisi! Duran: "Türkiye düşmanlığını can simidi olarak görüyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Suriye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Netanyahu'nun söylemlerini uluslararası yalnızlığının ve iç siyasi kaygılarının yansıması olarak değerlendiren Duran, İsrail Başbakanı'nın Türkiye düşmanlığını siyasi bir "can simidi" olarak gördüğünü ifade etti. Türkiye'nin bölgesel istikrarı hedef alan girişimlere karşı kararlı duracağını belirten Duran, "Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyeceğiz" mesajını verdi.

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