Dolandırıcıların yeni oyunu: Yapay zekayla ses ve banka numarası kopyalıyorlar

Dolandırıcılar, vatandaşları banka görevlisi, avukat veya uzlaştırmacı gibi davranarak hedef alırken yöntemlerine yapay zekayı da ekledi. Çağrı, SMS ve sahte bağlantılar üzerinden kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışan şebekelerin, banka telefon numaralarını ve tanıdık kişilerin seslerini taklit edebildiği belirtildi. Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, tanımadıkları numaralardan gelen aramalarda vatandaşların panik yapmaması ve şüpheli görüşmeleri sonlandırması gerektiğini vurguladı.