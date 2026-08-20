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Selçuk Bayraktar: "Mavi Vatan'da mücadele veriyoruz"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Selçuk Bayraktar: "Mavi Vatan'da mücadele veriyoruz"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gölcük Tersanesi Komutanlığında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da konuşma yaptı.

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