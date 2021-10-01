Şişli’de feci kaza! 3 yaşındaki çocuk yola fırladı

Şişli'de annesiyle girdiği bakkaldan çıkarak yola doğru koşan 3 yaşındaki Hamza E.'ye panelvan araç çarptı. Ağır yaralanan çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Harbiye'de meydana geldi. Annesiyle girdiği bakkaldan çıkan 3 yaşındaki Hamza E. bir anda yola koştu. O sırada yoldan geçen panelvan araç, küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuğun yardımına annesi koştu. Ağır yaralanan Hamza E., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Panelvan aracın şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hamza E.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.