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Şırnak'tan İstanbul'a eziyet gibi yolculuk! Otobüs firmasına para cezası

DHA
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Giriş: 18.07.2022 10:43
Güncelleme:18.07.2022 10:55
Şırnak Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde 4 vatandaşın koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından emniyet güçleri harekete geçti. Otogarda bekledikleri otobüsün gelmesinin üzerine işlem yapan ekipler, firmaya 6 bin 431 TL para cezası kesti.
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