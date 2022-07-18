18 Temmuz 2022, Pazartesi
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Şırnak'tan İstanbul'a eziyet gibi yolculuk! Otobüs firmasına para cezası
Şırnak Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde 4 vatandaşın koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından emniyet güçleri harekete geçti. Otogarda bekledikleri otobüsün gelmesinin üzerine işlem yapan ekipler, firmaya 6 bin 431 TL para cezası kesti.