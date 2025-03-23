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Sinop’ta trafik kazası

Sinop'ta trafik kazası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 23.03.2025 19:15
Kaza, Sinop-Samsun yolu Kabalı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boyabat istikametinden Gerze istikametine giden H.Y. idaresindeki 57 ACF 524 plakalı ATV aracı, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü H.Y., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sinop’ta trafik kazası
Sinop’ta trafik kazası
Sinop'ta trafik kazası
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