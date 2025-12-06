Şile’nin saklı doğa köşesi: Esenceli Köyü

A Haber Şile'nin doğayla iç içe köylerinden biri olan Esenceli Köyü’nü ekranlara getirdi. Hem sakin atmosferi hem de samimi insanları ile dikkat çeken Esenceli, tarım ve hayvancılığın hala canlı şekilde sürdüğü yerlerden biri. Ömerli Barajı'na yakın konumuyla da bilinen köy kamp severlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Ekibimiz Esenceli'de bir gün geçirdi ve köyün doğal güzelliklerini, yaşam kültürünü ve misafirperver insanlarını yerinde görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN