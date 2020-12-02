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'Sigara yasağı'na uymadı! Öfkesini gazetecilerden çıkardı

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Giriş: 02.12.2020 17:27
Güncelleme:02.12.2020 17:36
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuya açık alanlarda sigara içme yasağı uygulanmaya başlandı. Samsun'da da koronavirüs denetimleri sırasında yasağa uymayan bir vatandaşa ceza kesildi. Cezaya sinirlenen vatandaş, öfkesini gazetecilerden çıkarmaya çalıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında parklarda uygulama gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Anıt Park'ta yapılan denetimde sigara yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Yasağı bilmediği için içtiğini savunan vatandaşlar görenleri şaşırttı.

Sigara içerken yakalanan bir vatandaş ise cezayı hazmedemedi. Ekiplere kimliğini vermek istemeyen şahıs, denetimleri görüntüleyen habercilere hakaretler savurdu. "Herkesin ailesi, çocuğu var" diye kendini savunan vatandaşın toplum sağlığını umursamaması dikkat çekti.

Öfkesini gazetecilerden çıkardı
Öfkesini gazetecilerden çıkardı
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