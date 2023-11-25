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Şiddetli yağmur barajlara yaradı! Son 10 günde İstanbul'daki barajlarda yüzde 7.7 artış oldu

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 09:13
Yurt genelinde etkili olan şiddetli yağışlar İstanbul'da barajlara yaradı. Hafta sonunu yer yer karlı ve yağışlı geçiren İstanbul'da barajlardaki su oranı yükselmeye başladı. Son durumu A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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