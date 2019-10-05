Şiddetli rüzgar Üsküdar sahilde kafe ve restoranlara zarar verdi | Video

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar, Üsküdar'da özellikle kafe ve restoranları olumsuz etkiledi. Kız Kulesinin karşında bulunan kafe ve restoranların bahçelerinde bulunan şemsiyeler uçtu.