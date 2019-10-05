BİZE ULAŞIN
05.10.2019
Şiddetli rüzgar Üsküdar sahilde kafe ve restoranlara zarar verdi | Video
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar, Üsküdar'da özellikle kafe ve restoranları olumsuz etkiledi. Kız Kulesinin karşında bulunan kafe ve restoranların bahçelerinde bulunan şemsiyeler uçtu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.