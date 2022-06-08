Shakira ile Gerard Pique resmen ayrıldı! Shakira ile Gerard Pique’in serveti nekadar? Shakira ile Gerard Pique’in servetlerini nasıl bölüşecek?

Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık ilişkisi bitti. Pique hakkında çıkan ihanet iddialarının ardından dünyaca ünlü şarkıcı ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. 2 çocukları bulunan ikilinin mal varlıkları merak konusu oldu. İspanyol basınından Informalia'nın haberine göre ikilinin servetlerinin toplamı 700 milyon euro civarında olduğu belirtildi.