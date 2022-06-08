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Shakira ile Gerard Pique resmen ayrıldı! Shakira ile Gerard Pique'in serveti nekadar? Shakira ile Gerard Pique'in servetlerini nasıl bölüşecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2022 09:10
Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık ilişkisi bitti. Pique hakkında çıkan ihanet iddialarının ardından dünyaca ünlü şarkıcı ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. 2 çocukları bulunan ikilinin mal varlıkları merak konusu oldu. İspanyol basınından Informalia'nın haberine göre ikilinin servetlerinin toplamı 700 milyon euro civarında olduğu belirtildi.
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Shakira ile Gerard Pique resmen ayrıldı! Shakira ile Gerard Pique’in serveti nekadar? Shakira ile Gerard Pique’in servetlerini nasıl bölüşecek?
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