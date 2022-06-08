08 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Shakira ile Gerard Pique resmen ayrıldı! Shakira ile Gerard Pique'in serveti nekadar? Shakira ile Gerard Pique'in servetlerini nasıl bölüşecek?
Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık ilişkisi bitti. Pique hakkında çıkan ihanet iddialarının ardından dünyaca ünlü şarkıcı ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. 2 çocukları bulunan ikilinin mal varlıkları merak konusu oldu. İspanyol basınından Informalia'nın haberine göre ikilinin servetlerinin toplamı 700 milyon euro civarında olduğu belirtildi.