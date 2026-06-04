Ortadoğu’da savaşın fitili ateşlendi: İran’dan ABD savaş gemisine şok saldırı

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim geri dönülemez bir noktaya evrildi. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, bölgeden yaptığı açıklamada karşılıklı misilleme saldırılarıyla, İran ordusu Umman Denizi'nde bir ABD savaş gemisini hedef aldığı ve Kuveyt’teki Amerikan üssü insansız hava araçlarıyla vurulduğunu duyurduğunu söyledi. Tahran’dan gelen "Tüm cephelerde savaş" tehdidi ve Bab’ül Mendeb Boğazı’nın kapatılma ihtimali bölgeyi tam anlamıyla ateş hattına çevirdi.